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Trabzon'da iğrenç olay! Küçük kıza taciz güvenlik kamerasında

31 Ekim 2018, Çarşamba

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir şahsın küçük yaşta kız çocuğuna tacizi güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından şahıs yeniden yakalandı.


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