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Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin kampüsünde yangın!

12.03.2019 09:54

Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesi'ndeki kampüsünde yangın çıktı. Alevler tüm binayı sardı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.


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