Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesi'ndeki kampüsünde yangın çıktı. Alevler tüm binayı sardı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.
Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin kampüsünde yangın!12.03.2019 09:54
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