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Trabzon'da alkışlık hareket! Gıda kolisinden 300 bin TL çıkınca...

26.02.2019 11:17

Trabzon’da bir dönerci ustasının sipariş ettiği gıda kolisinden 300 bin TL çıktı. Hemen o kişiyle iletişim kuran dürüst adam, ‘Evini satmış, borcunu ödemiş, kalanını sermaye yapacak. Parayı iade ettim’ dedi.


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