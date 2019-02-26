Trabzon’da bir dönerci ustasının sipariş ettiği gıda kolisinden 300 bin TL çıktı. Hemen o kişiyle iletişim kuran dürüst adam, ‘Evini satmış, borcunu ödemiş, kalanını sermaye yapacak. Parayı iade ettim’ dedi.
Trabzon'da alkışlık hareket! Gıda kolisinden 300 bin TL çıkınca...26.02.2019 11:17
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