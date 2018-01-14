Trabzon'a iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

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Trabzon Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Uçaktaki tüm yolcular tahliye edilirken, can kaybının olmadığı öğrenildi
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