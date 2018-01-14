Yol Durumu

Trabzon'a iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

14 Ocak 2018, Pazar
Trabzon Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Uçaktaki tüm yolcular tahliye edilirken, can kaybının olmadığı öğrenildi
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