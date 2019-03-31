Trabzon'un Tonya ilçesinde Muhammet Y. seçim sonuçları nedeniyle tartıştığı kırsal Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday olan Yusuf Kurt (66) ile yeğeni Muhammet Kurt'u (31) tabancayla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.
Trabzon Tonya'da seçim kavgası: 2 yaralı31.03.2019 18:53
- Gaziantep'te muhtarlık kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
- Son dakika: Şırnak'ta Cumhur İttifakı önde!
- 31 Mart Antalya son dakika yerel seçim sonuçları oy oranları kim kazandı Antalya ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı
- Muğla seçim sonuçları: 31 Mart Muğla ilçe ilçe yerel seçim sonuçları ve oy oranları! Hangi parti kazandı?
- Bitlis'te ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı - 31 Mart Bitlis yerel seçim son dakika sonuçları oy oranları kim kazandı
- Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren aza adayı öldü
- Zihinsel engelli kıza tuvalette taciz iddiasına gözaltı
- Trabzon Tonya'da seçim kavgası: 2 yaralı
- Bursa'da aranması bulunan 87 kişi sandık başında yakalandı
- Kilis'te PKK/PYD'ye operasyon! 473 kilo patlayıcı ele geçirildi
- Esenyurt'ta okulda yangın çıktı oy sayımına ara verildi
- Kars'ta sandıktan cep telefonu çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.