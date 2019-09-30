Haberler Web TV Toz maskeli hırsızlar! Her şey saniyeler içinde oldu... İşte o anlar

Toz maskeli hırsızlar! Her şey saniyeler içinde oldu... İşte o anlar

30.09.2019 21:43

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, cipten inen yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi, otomobilin camını kırarak çantayı çalıp kaçtı. Olay anı yakındaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Adı açıklanmayan kişi, çalınan çantasında bazı evrakla birlikte sadece 130 bin TL olduğunu söyledi.


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