Toz maskeli hırsızlar! Her şey saniyeler içinde oldu... İşte o anlar 30.09.2019 21:43

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, cipten inen yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi, otomobilin camını kırarak çantayı çalıp kaçtı. Olay anı yakındaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Adı açıklanmayan kişi, çalınan çantasında bazı evrakla birlikte sadece 130 bin TL olduğunu söyledi.

