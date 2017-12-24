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Toroğlu: Aykut Hoca çok net mesaj veriyor

23 Aralık 2017, Cumartesi
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 sona eren Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
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