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TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası başvuruları bugün başlıyor! Aracı bankalardan konut kredisi alınabilecek

21.03.2019 10:01

TOKİ, borcunu erken kapatmak isteyenlere yüzde 22 indirim yapacak. Başvurular 21 Mart’ta başlıyor. Fırsattan, borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. İşte, TOKİ yüzde 22 indirim kampanyasının detayları...


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