TOKİ'nin sosyal konutlarına gelen toplam başvuru sayısı belli oldu 07.05.2019 17:17

TOKİ'nin 67 ilde hayata geçireceği 50 bin sosyal konut projesi, ilçelerde yaşayan vatandaşların büyük ilgisini çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise başvuru tarihinden bugüne kadar gelen talepleri resmi olarak açıkladı. Yapılan başvurular 636 bine ulaştı. Bu ise Türkiye tarihinde bir rekor.