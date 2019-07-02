toki.gov.tr: 2 Temmuz Salı TOKİ İstanbul Başakşehir Hoşdere çekilişi kura sonuçları canlı yayın çekiliş isim listesi (Video) 02.07.2019 09:41

TOKİ vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ İstanbul Başakşehir Hoşdere çekilişi için detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. TOKİ Ayazma Kura Çekilişi ile beraber bugün TOKİ Hoşdere kura çekilişi de eş zamanlı olarak saat 10:00 itibari ile Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Bahçeşehir/Başakşehir) adresinde gerçekleştirilecek. TOKİ Başakşehir Hoşdere konut projesi için merakla beklenen kura çekilişi için geri sayım başladı. Saat 10:00 itibari ile kura çekilişi başlayacak ve canlı yayında tek tek hak sahipleri belirlenecek. Adı çıkan kişiler için kat ve daire numarasının belirleneceği ikinci çekiliş yapılırken adı çıkmayan kişilere TOKİ peşinatları iade süreci devam edecek. Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde cayma hakkına sahiptir.

toki.gov.tr: 2 Temmuz Salı TOKİ İstanbul Başakşehir Hoşdere çekilişi kura sonuçları canlı yayın çekiliş isim listesi. TOKİ Hoşdere konut projesi kura sonuçları canlı yayın ile belirlendi. TOKİ Hoşdere kura çekilişi saati, yeri, 2+1 ve 3+1 isim listesi haberimizde... TOKİ Hoşdere 3+1 konut tipi başvuru sayısı 5 bin 343 kişi ve 2+1 konut tipi başvuru sayısı da 8 bin 52 olarak açıklandı. Yani satışa sunulan toplam 337 adet konut için 13 bin 395 kişi başvuruda bulundu. TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı ve Silivri Alipaşa kuraları tamamlandı. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

TOKİ Hoşdere kura çekilişi nerede, saat kaçta yapılacak?

TOKİ Ayazma Kura Çekilişi ile beraber bugün TOKİ Hoşdere kura çekilişi de eş zamanlı olarak saat 10:00 itibari ile Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Bahçeşehir/Başakşehir) adresinde gerçekleştirilecek.

TOKİ Hoşdere 3+1 konut tipi başvuru sayısı 5 bin 343 kişi ve 2+1 konut tipi başvuru sayısı da 8 bin 52 olarak açıklandı. Yani satışa sunulan toplam 337 adet konut için 13 bin 395 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı ve Silivri Alipaşa kuraları tamamlandı.

Dün 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kuraları çekildi. Bugün (27 Haziran) ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

TOKİ Kura Sonuçları İle Adı Çıkanlar ve Çıkmayanlar Ne Yapacak?

Bugün son olarak ise İstanbul TOKİ Ayazma ve TOKİ Hoşdere konut projesi için kura çekilişi yapılacak. Ardından İstanbul 50 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tamamlanmış olacak.

Adı çıkan kişiler için kat ve daire numarasının belirleneceği ikinci çekiliş yapılırken adı çıkmayan kişilere TOKİ peşinatları iade süreci devam edecek.

DİĞER İLLERDE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bursa Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli Gebze: 8 Ağustos

Erzurum Aziziye 30 Temmuz

Afyon Merkez: 3 Temmuz

Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz

Isparta Merkez: 8 Temmuz

Antalya Manavgat: 10 Temmuz

İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz

İzmir Aliağa: 18 Temmuz

Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın Merkez: 5 Ağustos

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası olarak müşterilerimize, TOKİ projelerinin başvuru aşamasından tapu teslimine kadar olan bu süreçte; başvuru toplama, konut satış, konut teslim, konut ve DASK sigortası, devir, taksit tahsilâtı, borç kapama ve tapu teslimi işlemlerinde aracılık hizmeti vermekteyiz.

TOKİ'nin Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut / iş yeri satın almak isterseniz TOKİ'ninİnternet sitesinden şartları öğrenmek için tıklayınız.(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konut / iş yerini TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden belirleyip en yakın şubemize gelin.

Şubelerimizde işlemleriniz vadesiz hesap üzerinden yapıldığından, hesabınız yoksa vadesiz hesabınız açılır; peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesabınıza yatırılıp gayrimenkul satış işleminiz, çok kısa bir sürede gerçekleştirilir

Vekâletnamemde Neler Yer Almalı?

Vekâletname ile işlem yapmak isterseniz, noter kanalıyla düzenlenecek vekâletnamede aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir:

TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,

Konut seçme,

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,

Satın almış olduğum konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,

Taksitlerini yatırma,

Konutu teslim alma,

Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,

Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalama, Konutu üçüncü kişilere devretmeye.

Konutu Nasıl Teslim Alacağım?

TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,

KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.

Taksitlerimi Nasıl Ödeyeceğim?

Vadesiz hesabınızda bakiyeniz yeterli olduğu sürece taksitleriniz otomatik olarak tahsil edilmektedir. Taksit tutarınızı T.C. kimlik veya hesap numaranızla tüm şubelerimizden öğrenebilir ve yatırabilirsiniz.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

TOKİ nedir?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.