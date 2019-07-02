toki.gov.tr: 2 Temmuz Salı TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma çekilişi kura sonuçları canlı yayın çekiliş isim listesi (Video) 02.07.2019 09:59

TOKİ İstanbul kuraları bugün çekilecek olan İstanbul Ayazma ve İstanbul Hoşdere kura sonuçları ile tamamlanacak. Hatırlanacağı üzere ilk olarak TOKİ Başakşehir Kayabaşı Kayaşehir konut projesi ardından İstanbul Silivri konut projesi ve dünde İstanbul Tuzla Aydınlı konut projesi kura sonuçları belirlenmişti. 2+1 ve 3+1 nitelikte yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutlar için kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'da üç ilçede kura çekilişleri tamamlandı. Şimdi gözler TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kuralarına çevrildi. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. Adı çıkan kişiler için kat ve daire numarasının belirleneceği ikinci çekiliş yapılırken adı çıkmayan kişilere TOKİ peşinatları iade süreci devam edecek.

toki.gov.tr: TOKİ Ayazma çekilişi canlı yayını ile 2+1 ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Kura çekilişi isim listesi, çekiliş yeri ve saati ile detaylar haberimizde! TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı ve Silivri Alipaşa kuraları tamamlandı. Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

AYAZMA-HOŞDERE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı ve Silivri Alipaşa kuraları tamamlandı.

Dün 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kuraları çekildi. Bugün (27 Haziran) ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

BAŞAKŞEHİR AYAZMA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

TOKİ Kura Sonuçları İle Adı Çıkanlar ve Çıkmayanlar Ne Yapacak?

Bugün son olarak ise İstanbul TOKİ Ayazma ve TOKİ Hoşdere konut projesi için kura çekilişi yapılacak. Ardından İstanbul 50 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tamamlanmış olacak.

Adı çıkan kişiler için kat ve daire numarasının belirleneceği ikinci çekiliş yapılırken adı çıkmayan kişilere TOKİ peşinatları iade süreci devam edecek.

TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma Kura Çekilişi Nerede?

TOKİ Ayazma kura çekilişi saat 10:00 itibari ile başlayacak ve diğer İstanbul kura çekilişleri için olduğu gibi yine TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Başakşehir Ayazma kura çekimi Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Bahçeşehir/Başakşehir) adresinde yapılacak. TOKİ Ayazma hak sahipleri isimlerin belirleneceği törene isteyenler katılacak, isteyenler ise canlı yayından takip edecek.

"50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İstanbul Ayazma / Hoşdere Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 02 Temmuz Salı günü saat 10:00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Bahçeşehir/Başakşehir) gerçekleştirilecektir. Ayrıca, kura organizasyonu İdaremiz kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. "

TOKİ kura çekilişi esnasında başvuru numarası oluşturulurken verilen numaralar kullanılıyor. Bu numaraya aşağıda yer alan listelerden ulaşabilirsiniz.

TOKİ Ayazma Konut Projesine Kaç Kişi Başvuruda Bulundu?

TOKİ Ayazma konut projesine 2+1 nitelikli 162 adet konut için toplam 10 bin 366 kişi ve 3+1 nitelikli 88 konut için toplam 9 bin 962 kişi olmak üzere 20 bin 328 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ Ayazma Konut Satışı 311 Konuttan 250 Konuta Düşürüldü!

TOKİ tarafından yapılan açıklama ile projede yer alan konut sayısının düşürüldüğü duyuruldu.

Yapılan açıklama ile "50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İstanbul Başakşehir Ayazma Projesinde 2+1 nitelikli 200 adet ve 3+1 nitelikli 111 adet olmak üzere toplam 311 adet konut için başvuru alınmıştır. Ancak, söz konusu proje 2+1 nitelikli 162 adet ve 3+1 nitelikli 88 adet olmak üzere toplam 250 adet konut olarak revize edilmiş olup, 2 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek kurada bu konut adetleri esas alınacaktır" denilerek yeni konut sayısının 250 olduğu ilan edildi.

DİĞER İLLERDE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bursa Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli Gebze: 8 Ağustos

Erzurum Aziziye 30 Temmuz

Afyon Merkez: 3 Temmuz

Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz

Isparta Merkez: 8 Temmuz

Antalya Manavgat: 10 Temmuz

İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz

İzmir Aliağa: 18 Temmuz

Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın Merkez: 5 Ağustos

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası olarak müşterilerimize, TOKİ projelerinin başvuru aşamasından tapu teslimine kadar olan bu süreçte; başvuru toplama, konut satış, konut teslim, konut ve DASK sigortası, devir, taksit tahsilâtı, borç kapama ve tapu teslimi işlemlerinde aracılık hizmeti vermekteyiz.

TOKİ'nin Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut / iş yeri satın almak isterseniz TOKİ'ninİnternet sitesinden şartları öğrenmek için tıklayınız.(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konut / iş yerini TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden belirleyip en yakın şubemize gelin.

Şubelerimizde işlemleriniz vadesiz hesap üzerinden yapıldığından, hesabınız yoksa vadesiz hesabınız açılır; peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesabınıza yatırılıp gayrimenkul satış işleminiz, çok kısa bir sürede gerçekleştirilir

Vekâletnamemde Neler Yer Almalı?

Vekâletname ile işlem yapmak isterseniz, noter kanalıyla düzenlenecek vekâletnamede aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir:

TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,

Konut seçme,

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,

Satın almış olduğum konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,

Taksitlerini yatırma,

Konutu teslim alma,

Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,

Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalama, Konutu üçüncü kişilere devretmeye.

Konutu Nasıl Teslim Alacağım?

TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,

KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.

Taksitlerimi Nasıl Ödeyeceğim?

Vadesiz hesabınızda bakiyeniz yeterli olduğu sürece taksitleriniz otomatik olarak tahsil edilmektedir. Taksit tutarınızı T.C. kimlik veya hesap numaranızla tüm şubelerimizden öğrenebilir ve yatırabilirsiniz.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

TOKİ nedir?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.