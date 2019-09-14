TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? (VİDEO) 14.09.2019 17:34

TOKİ, dar gelirliye konut üretmeye devam ediyor. 25 şehirde toplam 1685 konut üreten TOKİ'nin dar gelirli başvuru şartları belli oldu. Açık satışta olan bu konutlar için başvuru sürecinde sona geliniyor. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? TOKİ 1685 konut başvuru son gün ne zaman?

TOKİ 345 TL'den başlayan 1685 konu satışını sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşlar için konut üretmeye devam eden TOKİ'nin açık satışta buluna 1685 konutuna yoğun ilgi gösteriliyor. 25 ilde yapılan bu proje için başvurularda sona gelindi. Konutların fiyatları ise 86 bin 996 lira ile 259 bin 630 lira arasında değişiyor. Peki, TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? TOKİ 1685 konut başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

VADE 15-20 YIL

Posta'nın haberine göre, ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

İşte o projeler...

Proje: Tokat Merkez

Konut Sayısı: 20

Başlangıç Fiyatı: 258.075

Başlangıç Taksiti: 1.613

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019

Proje: Kocaeli Gölcük

Konut Sayısı: 4

Başlangıç Fiyatı: 234.784

Başlangıç Taksiti: 1.467

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019

Proje: Afyon Dinar

Konut Sayısı: 20

Başlangıç Fiyatı: 237.767

Başlangıç Taksiti: 1.238

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019

Proje: Ankara Gülseren Mahallesi

Konut Sayısı: 6

Başlangıç Fiyatı: 259.630

Başlangıç Taksiti: 1.133

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019

Proje: Ankara Kuzeykent

Konut Sayısı: 165

Başlangıç Fiyatı: 227.000

Başlangıç Taksiti: 1.122

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019

Proje: Sivas Yenimahalle

Konut Sayısı: 21

Başlangıç Fiyatı: 174.884

Başlangıç Taksiti: 1.093

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019

Proje: Kayseri Melikgazi

Konut Sayısı: 18

Başlangıç Fiyatı: 229.847

Başlangıç Taksiti: 1.022

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019

Proje: Ankara Sincan

Konut Sayısı: 186

Başlangıç Fiyatı: 160.652

Başlangıç Taksiti: 1.004

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019

Proje: Balıkesir Sındırgı

Konut Sayısı: 55

Başlangıç Fiyatı: 219.693

Başlangıç Taksiti: 976

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019

Proje: Sinop Dikmen

Konut Sayısı: 10

Başlangıç Fiyatı: 177.514

Başlangıç Taksiti: 789

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019

Proje: Ankara Karaağaç

Konut Sayısı: 212

Başlangıç Fiyatı: 147.848

Başlangıç Taksiti: 770

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019

ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

* T.C. vatandaşı olması,

* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

* Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

* Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

* Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.