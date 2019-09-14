TOKİ, dar gelirliye konut üretmeye devam ediyor. 25 şehirde toplam 1685 konut üreten TOKİ'nin dar gelirli başvuru şartları belli oldu. Açık satışta olan bu konutlar için başvuru sürecinde sona geliniyor. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? TOKİ 1685 konut başvuru son gün ne zaman?
TOKİ 345 TL'den başlayan 1685 konu satışını sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşlar için konut üretmeye devam eden TOKİ'nin açık satışta buluna 1685 konutuna yoğun ilgi gösteriliyor. 25 ilde yapılan bu proje için başvurularda sona gelindi. Konutların fiyatları ise 86 bin 996 lira ile 259 bin 630 lira arasında değişiyor. Peki, TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? TOKİ 1685 konut başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...
VADE 15-20 YIL
Posta'nın haberine göre, ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.
İşte o projeler...
Proje: Tokat Merkez
Konut Sayısı: 20
Başlangıç Fiyatı: 258.075
Başlangıç Taksiti: 1.613
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019
Proje: Kocaeli Gölcük
Konut Sayısı: 4
Başlangıç Fiyatı: 234.784
Başlangıç Taksiti: 1.467
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019
Proje: Afyon Dinar
Konut Sayısı: 20
Başlangıç Fiyatı: 237.767
Başlangıç Taksiti: 1.238
Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019
Proje: Ankara Gülseren Mahallesi
Konut Sayısı: 6
Başlangıç Fiyatı: 259.630
Başlangıç Taksiti: 1.133
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019
Proje: Ankara Kuzeykent
Konut Sayısı: 165
Başlangıç Fiyatı: 227.000
Başlangıç Taksiti: 1.122
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019
Proje: Sivas Yenimahalle
Konut Sayısı: 21
Başlangıç Fiyatı: 174.884
Başlangıç Taksiti: 1.093
Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019
Proje: Kayseri Melikgazi
Konut Sayısı: 18
Başlangıç Fiyatı: 229.847
Başlangıç Taksiti: 1.022
Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019
Proje: Ankara Sincan
Konut Sayısı: 186
Başlangıç Fiyatı: 160.652
Başlangıç Taksiti: 1.004
Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019
Proje: Balıkesir Sındırgı
Konut Sayısı: 55
Başlangıç Fiyatı: 219.693
Başlangıç Taksiti: 976
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019
Proje: Sinop Dikmen
Konut Sayısı: 10
Başlangıç Fiyatı: 177.514
Başlangıç Taksiti: 789
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019
Proje: Ankara Karaağaç
Konut Sayısı: 212
Başlangıç Fiyatı: 147.848
Başlangıç Taksiti: 770
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019
ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
* T.C. vatandaşı olması,
* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
* Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
* Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),
* Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.
Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,
2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
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