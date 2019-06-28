TOKİ Silivri kura çekilişi canlı izle! TOKİ İstanbul Silivri Alipaşa kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Video) 28.06.2019 09:39

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları 26 Haziran'da başladı. Başakşehir Kayabaşı'nda 2+1 ve 3+1 konutların kuraları çekildi. Bugün ise Silivri'deki 685 konut için kura çekimi saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Kura çekilişini canlı haberimizden izleyebilirsiniz. Peki, TOKİ İstanbul Silivri kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için tüm detayları haberimizde derledik. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Silivri ilçesine 685 konut inşa edildi. 26-27 Haziran'da Başakşehir Kayabaşı kuraları tamamlandı. Peki, TOKİ, İstanbul Silivri kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura çekilişi canlı izlemek için detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (SİLİVRİ)

İşte TOKİ'nin Silivri kura çekilişi canlı yayın sayfası:

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı'nın kuraları 26 Haziran'da başladı. Vatandaşlar, büyük bir heyecanla ev sahibi olup olamadığını araştırıyor.

26 Haziran'da 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kuraları çekildi. 27 Haziran'da ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yapıldı. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

2019 TOKİ KURA TARİHLERİ

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019 (yapıldı)

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşderet: 2 Temmuz

ANKARA

Sincan Saraycık: 10 Haziran (yapıldı)

Yenimahalle Yakacak: 11 Haziran (yapıldı)

DİĞER İLLER

Bursa Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli Gebze: 8 Ağustos

Erzurum Aziziye 30 Temmuz

Karaman Merkez, Kırbağı: 21 Haziran (yapıldı)

Adana Sarıçam: 19 Haziran (yapıldı)

Gaziantep Şehit Kamil: 17-18 Haziran (yapıldı)

Konya Selçuklu, Yunak, Beyşehir, Karapınar: 11 Mayıs (yapıldı)

Diyarbakır Yenişehir: 21 Mayıs (yapıldı)

Batman Merkez: 20 Mayıs (yapıldı)

Adıyaman Merkez: 24 Mayıs (yapıldı)

Giresun Aksu: 27 Mayıs (yapıldı)

Trabzon Yomra: 28 Mayıs (yapıldı)

Yozgat Merkez: 31 Mayıs (yapıldı)

Şanlıurfa Merkez: 14 Haziran (yapıldı)

Mersin Mezitli: 20 Haziran (yapıldı)

Afyon Merkez: 3 Temmuz

Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz

Isparta Merkez: 8 Temmuz

Antalya Manavgat: 10 Temmuz

İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz

İzmir Aliağa: 18 Temmuz

Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın Merkez: 5 Ağustos