TOKİ İstanbul Ankara 50 bin sosyal konut projesi için kura tarihleri belli oldu 03.05.2019 18:13

Binlerce vatandaş tarafından merak edilen TOKİ 50 bin konut projesi çekiliş tarihleri açıklandı. Özellikle İstanbul ve Ankara'da büyük ilgi gören konut projeleri için artık sona gelindi. 67 il için açıklanan TOKİ 50 bin sosyal konut kura takvimi ve illere göre TOKİ kura çekiliş tarihleri... 67 ilde başlatılan 50 bin konutluk TOKİ projeleri için büyük bir heyecanla beklenen TOKİ kura tarihleri takvimi açıklandı. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.