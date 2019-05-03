Binlerce vatandaş tarafından merak edilen TOKİ 50 bin konut projesi çekiliş tarihleri açıklandı. Özellikle İstanbul ve Ankara'da büyük ilgi gören konut projeleri için artık sona gelindi. 67 il için açıklanan TOKİ 50 bin sosyal konut kura takvimi ve illere göre TOKİ kura çekiliş tarihleri... 67 ilde başlatılan 50 bin konutluk TOKİ projeleri için büyük bir heyecanla beklenen TOKİ kura tarihleri takvimi açıklandı. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.
TOKİ İstanbul Ankara 50 bin sosyal konut projesi için kura tarihleri belli oldu03.05.2019 18:13
- İslam karşıtı siyasetçi Tommy Robinson kendisini protesto eden genci darp etti
- Milli savaş uçağı Paris Air Show'da sergilenecek
- TOKİ İstanbul Ankara 50 bin sosyal konut projesi için kura tarihleri belli oldu
- Tokat Reşadiye'de feci kaza!
- Maduro'nun keyfi yerinde! İşte zafer dansı
- Çiftlik Bank’ın ardından Solucan Bank çetesi ortaya çıktı! Mağdurlar isyan bayrağını açtı
- Müge Anlı canlı yayında Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen hakkında şok iddia! 3 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
- Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı
- Başkan Erdoğan: Terörün belini çok kısa zamanda kıracağız
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları mercek altında
- Başkan Erdoğan: İhracatımız 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı
- Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı harekete geçildi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.