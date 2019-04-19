Tokat'ta yakılmış insan kemikleri bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kelkit çayı kenarında yanmış bir insana ait kemik parçaları bulundu.
Tokat'ta yakılmış insan kemikleri bulundu19.04.2019 04:52
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