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Tokat'ta yakılmış insan kemikleri bulundu

19.04.2019 04:52

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kelkit çayı kenarında yanmış bir insana ait kemik parçaları bulundu.


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