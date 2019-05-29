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Tokat'ta inanılmaz kuyumcu soygunu! Bomba süsü verdiği paketle altınları çaldı

29.05.2019 15:53

Tokat'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, sahte saatli bomba düzeneği ve silahla ile tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbederek kaçtı. O anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.


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