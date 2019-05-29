Tokat'ta inanılmaz kuyumcu soygunu! Bomba süsü verdiği paketle altınları çaldı

Tokat'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, sahte saatli bomba düzeneği ve silahla ile tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbederek kaçtı. O anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.
Tokat'ta inanılmaz kuyumcu soygunu! Bomba süsü verdiği paketle altınları çaldı29.05.2019 15:53
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