Tokat'ta iki koçun otoyoldaki kavgası kamerada 04.06.2019 11:17

2 koçun otoyoldaki kavgası kameralara yansıdıTokat'ın Pazar ilçesinde otoyol üzerinde kavga eden iki koç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.