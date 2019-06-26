Haberler Web TV Tokat'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bitti

Tokat'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bitti

26.06.2019 00:37

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Hasan Öztürk (29), hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sebebiyle kavga etiği çiftçi Halit K.(59) tarafından öldürüldü. Olay sonrası şüpheli Halit K., jandarma tarafından gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları