Tokat'ın Erbaa ilçesinde Hasan Öztürk (29), hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sebebiyle kavga etiği çiftçi Halit K.(59) tarafından öldürüldü. Olay sonrası şüpheli Halit K., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Tokat'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bitti26.06.2019 00:37
- Bursa'da 436 litre sahte içki ele geçirildi
- Türk olduklarını öğrenince bakın ne yaptı! Duygulandıran anlar
- Tokat'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bitti
- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği
- Düzce'de bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi
- Muğla'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça
- CHP'li belediyelerin işçi zulmü sürüyor
- PKK/PYD’li teröristlerden halka zulüm! Buğday tarlasını yakıp, halay çekti | Video
- İspanya'da korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye ediliyor
- Gezi olayları davasında flaş gelişme! Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
- İkizler LGS'de Türkiye birincisi ve ikincisi oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.