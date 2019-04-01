Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu Yeniden Başkan 01.04.2019 00:39

Tokat'ta belediye başkanlığını yeniden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu'nun kazanmasının ardından partililer kentte kutlama yaptı. Başkan Eroğlu, ''Eroğlu, "Son sözü siz söylediniz, son sözü sandık söyledi. Bu başarının asıl kahramanları sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizle gurur duyuyorum. Asıl kahraman sizsiniz. Bugün elde ettiğimiz başarının asıl kahramanı sizsiniz.'' dedi.