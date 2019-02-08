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Tokatlı genç arabasına öyle bir şey yaptı ki...

08.02.2019 18:07

Avrupa ülkelerinde lüks araçlarını kadife ile kaplatan modifiye tutkunlarına Türkiye'de yenileri eklendi. Tokat’ta modifiye meraklısı genç tarafından kadife ile kaplatılan lüks otomobil görenleri şaşkına çevirdi.


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