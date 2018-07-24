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Tiyatro oyuncusu Can Gürzap'a motosikletin çarptığı anlar kamerada

23 Temmuz 2018, Pazartesi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'a motosikletin çarptığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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