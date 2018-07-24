Tiyatro oyuncusu Can Gürzap'a motosikletin çarptığı anlar kamerada

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'a motosikletin çarptığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Tiyatro oyuncusu Can Gürzap'a motosikletin çarptığı anlar kamerada23 Temmuz 2018, Pazartesi
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