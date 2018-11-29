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Tırdan düşen ineğe 2 otomobil çarptı

29 Kasım 2018, Perşembe

Gaziantep'te TIR'dan düşen ineğe karayolunda art arda 2 otomobil çarptı. Kazalarda ağır yaralanan inek, sahibi tarafından karayolunda kesildi.


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