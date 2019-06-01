Bursa'da otobanda seyir halindeyken TIR'a arkadan çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Korkunç kazada hayatını kaybeden kişinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışanlarından Süleyman Elmas olduğu belirlendi.
TIR'a çarpan otomobilde korkunç ölüm!01.06.2019 11:55
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