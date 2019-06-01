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TIR'a çarpan otomobilde korkunç ölüm!

01.06.2019 11:55

Bursa'da otobanda seyir halindeyken TIR'a arkadan çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Korkunç kazada hayatını kaybeden kişinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışanlarından Süleyman Elmas olduğu belirlendi.


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