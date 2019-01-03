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TIR devrildi, tomruklar yola savruldu. Bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

03 Ocak 2019, Perşembe

Çin'de motosiklete çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi. TIR'ın üzerindeki tomruklar, üstünde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet ve otomobili altına aldı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 2 kişi de yaralandı.


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