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Tillerson'un açıklamaları ne anlama geliyor?

16 Şubat 2018, Cuma
Türkiye'ye kritikb ir ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. İkili görüşme sonrası Türkiye ve ABD'nin ortak deklarasyonunu açıkladı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? ABD teröre desteğini kesecek mi?
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