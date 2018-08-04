Tilki Fox'un fitnesine karşı "omuz omuza" 04 Ağustos 2018, Cumartesi

FOX TV kanalının Ana Haber Bülteninde özenle seçilmiş, incelikle işlenmiş ve her zaman olduğu gibi, bir tilki kurnazlığıyla yorumlanmış bir görüntüye yer verildi. Haberde, Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında yaşanan anı "birbirlerine omuz attılar" diyerek "kavga var" algısı oluşturmaya çalıştılar. Beştepe Başkanlık Külliyesi'nde düzenlenen 100 günlük eylem planı toplantısında iki bakan haklarında çıkan haberlere karşı adeta nazire yaparak düşman çatlattı: İki bakan birbirlerine omuz attı.İşte o anlar...