TikTok'taki gizli tekliye dikkat! Türkiye'deki kullanıcı sayısı 30 milyona yaklaştı

TikTok şuan itibarıyla 150'den fazla ülkede 1 milyar indirilme sayısını geçti. İstatistiklere göre Hindistan ve ABD uygulamayı en çok indiren ülkeler arasında ilk iki sırada yer alıyor. 30 milyona yakın kullanıcısıyla Türkiye ise üçüncü sırada... En çok gençler ve çocuklar arasında yaygın olan TikTok nedir? TikTok'taki tehlike ne? İşte detaylar.
TikTok'taki gizli tekliye dikkat! Türkiye'deki kullanıcı sayısı 30 milyona yaklaştı26.08.2019 11:27
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