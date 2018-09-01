Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde flaş denetim 01 Eylül 2018, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerini artırdı. Denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerindefiyat artışları, bazılarında ise gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı tespit edilirken, bakanlık tarafından gerekli idari işlemler başlatıldı.