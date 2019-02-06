Ticaret Bakanlığı'ndan 5 ilde eş zamanlı "hal" denetim

Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan 5 ilde eş zamanlı "hal" denetim06 Şubat 2019, Çarşamba
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