Ticaret Bakanlığı duyurdu! LPG yakıt tankında 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi 28.02.2019 12:51

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.