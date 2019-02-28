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Ticaret Bakanlığı duyurdu! LPG yakıt tankında 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi

28.02.2019 12:51

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.


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