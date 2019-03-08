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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan kadın girişimcilere müjde

08.03.2019 17:39

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Pekcan katıldığı programda kadın girişimcilere müjdeli bir haber verdi. Pekcan yaptığı açıklamada, "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız." dedi.


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