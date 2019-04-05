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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş açıklama: Ekonomide çok önemli adımlar atılacak

05.04.2019 17:25

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Önümüzdeki dönem, ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için." dedi.


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