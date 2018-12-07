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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan AA Editör Masası'nda önemli açıklamalar

07 Aralık 2018, Cuma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Pekcan, 2018 yılının ihracatta rekorla kapatılacağını açıkladı. Ayrıca Pekcan, internetten alışverişlerin güvenilirliği için 'güvenli site uygulamasına' önümüzdeki hafta başlayacaklarını duyurdu.


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