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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye ve ABD büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortaklarıdır

17.04.2019 09:35

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı kapsamında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen resepsiyona katılarak konuşma yaptı. Pekcan, "Türkiye ve ABD büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortaklarıdır. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi kesinlikle hedefliyoruz" dedi.


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