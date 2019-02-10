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Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Fiyatlarda ciddi düşüşler görülmeye başlandı

10.02.2019 11:17

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 ildeki hallere yapılan operasyonlar sonrası satılan sebze ve meyve fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler görülmeye başlandı.


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