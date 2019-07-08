THY'nin rüya uçağı Boeing 787-9'un özellikleri neler? İşte Boeing 787-9'dan göz kamaştıran görüntüler. Boeing 787-9 tipi uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre...Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre.Boeing 787'lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor. İşte ''Rüya'' uçak Boeing 787-9 Dreamliner...
THY'nin yeni uçağı: Boeing 787-9 özellikleri nelerdir? Boeing 787-9 Dreamliner nasıl bir uçak? (Video)08.07.2019 13:30
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