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THY'nin yeni reklam filmi 'Zirve' yayınlandı

19.03.2019 22:53

Türk Hava Yolları(THY), Türkiye'nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan'ın zirveye tırmanış hikâyesiyle buluşturan olağanüstü koşullarda geçen yeni reklam filmi 'Zirve'yi yayınladı.


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