THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi 06.04.2019 06:51

Atatürk Havalimanı, son kez tarifeli bir sefere ev sahipliği yaptı. Singapur'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, tarihe geçen son uçuşunu 319 yolcuyla gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'ndan yapılan son uçuşun yolcuları, tarihe tanıklık etmenin hem mutluluğunu hem de hüznünü yaşadı. Ayrıca terminalde yapılan son anonslar ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu, bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü.