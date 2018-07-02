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THY'nin 45 yıllık pilotu Kemal İnce emekli oldu

01 Temmuz 2018, Pazar

Türk Hava Yolları’nın kaptan pilotu Kemal İnce 45 yıllık gökyüzü kariyerinin veda uçuşunu kendisi gibi Türk Hava Yolları pilotu olan oğlu ile gerçekleştirdi.

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