THY'den önemli açıklama: 6 Nisan'dan itibaren... 20.03.2019 19:20

Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Nisan tarihinden itibaren İstanbul'daki bütün seferleri yeni havalimanından yapacaklarını açıkladı. Saatte 200 iniş-kalkış kapasitesine sahip bir havalimanına geçileceğini belirten Ekşi, "Havalimanının bu kadar büyük yapılmasının amacı İstanbul'un son derece değerli olan aktarma kabiliyetini taçlandırmak içindir. Bu proje ile birlikte inşallah İstanbul; Avrupa, Asya ve Afrika'nın ana aktarma merkezlerinden bir tanesi haline gelecek." dedi.