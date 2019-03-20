THY'den önemli açıklama: 6 Nisan'dan itibaren...

Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Nisan tarihinden itibaren İstanbul'daki bütün seferleri yeni havalimanından yapacaklarını açıkladı. Saatte 200 iniş-kalkış kapasitesine sahip bir havalimanına geçileceğini belirten Ekşi, "Havalimanının bu kadar büyük yapılmasının amacı İstanbul'un son derece değerli olan aktarma kabiliyetini taçlandırmak içindir. Bu proje ile birlikte inşallah İstanbul; Avrupa, Asya ve Afrika'nın ana aktarma merkezlerinden bir tanesi haline gelecek." dedi.
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