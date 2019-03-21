Haberler Web TV THY'den KAP'a açıklama: Doğru değil

THY'den KAP'a açıklama: Doğru değil

21.03.2019 15:21

Türk Havayolları, şirketin Varlık Fonu'na ait yüzde 49'luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıkladı.


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