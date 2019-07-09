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THY’den duygulandıran ‘Eren Bülbül’ paylaşımı

09.07.2019 00:53

Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi uçakla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesaplarından Eren için duygulandıran bir video paylaştı.


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