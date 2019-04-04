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THY'den Atatürk Havalimanı'nın taşınması ile ilgili önemli açıklama

04.04.2019 11:49

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci ile ilgili THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı önemli açıklamalarda bulundu.


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