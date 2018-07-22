THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN Internatıonal’a konuk oldu 21 Temmuz 2018, Cumartesi

Türkiye’nin küresel ölçekteki en değerli markası olan Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, CNN International’ın ünlü ekonomi programı Quest’e konuk oldu. Program sunucusu Richard Quest’in sorularını yanıtlayan İlker Aycı önemli açıklamalarda bulundu





MUHTEŞEM LOKASYON KUSURSUZ ORGANİZASYON

Türk Hava Yolları'nı bugünkü başarıya taşıyan dönüm noktalarını, stratejik fırsatları ve hedefleri aktaran İlker Aycı bu başarıyı "Muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon" sözleri ile özetledi. İstanbul'un dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı merkezi olduğunu ve İstanbul'u bir marka değeri olarak değerlendirdiklerini belirten İlker Aycı "İstanbul'un sahip olduğu eşsiz güzellikleri, tarihi ve lokasyonu; planlı, programlı ve organize çalışmalar ile tamamlıyoruz." dedi.