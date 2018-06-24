THY yılda bin pilot yetiştirecek 23 Haziran 2018, Cumartesi

Türk Hava Yolları, İstanbul'da açılacak yeni havalimanı ile birlikte oluşacak pilot ihtiyacı için yılda bin pilot yetiştirme hedefi belirledi.

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, pilot istihdamıyla ilgili hedeflerini anlattı. THY'nin yeni uçak siparişleri vermeye devam ettiğini söyleyen Çay, "Bu kapsamda yeni gelecek uçakların ihtiyaçlarını karşılamak üzere pilot istihdamımızı her geçen sene artırmak istiyoruz" dedi. Halen yılda 300 pilot yetiştirdiklerini söyleyen Çay, "Hedefimiz yıllık bin pilot yetiştirmek. THY'nin yüzde yüz iştiraki olan Aydın'da TAFA uçuş okulumuz var. Hem de yurtiçinde ve yurtdışında diğer uçuş okullarıyla anlaşmalarımız var. Yurtiçi ve yurtdışında pilot olmak amacıyla eğitime gönderiyoruz. Şart olarak şu anda üniversitelerin en az 2 yıllık bölümlerinden mezun olan arkadaşlar, 35 yaşını geçmemek şartıyla bizlere başvurabilirler. Burada üniversite diploması ve İngilizce bilmek bizim için ön şart. Fiziki olarak da bazı alt ve üst limitler var. Bunları da web sitemizdeki ilanlardan takip edebilirler. Şu anda bizim 4 bin 500 civarı pilotumuz var. Pilotlarımız yaklaşık 25 bin lira maaşla işe başlıyor" dedi.

2. PİLOT OLARAK BAŞLAYACAKLAR

THY'de yetiştirilmek üzere pilot aday adayı ilanına başvuran ve başarılı olan tüm adaylar, THY bünyesinde istihdam edilecek. Adaylar 4 ay süren seçim sürecinde başarılı olmaları halinde yetiştirilmek üzere Pilot Akademisi'ne katılacak. Yaklaşık 18-24 ay süren eğitimler sırasında adaylar, yer dersleri, simülatör eğitimleri ve tek motorlu uçaklarla eğitim görecek. Eğitim sonrasında adaylar ikinci pilot olarak işe başlayacak.