THY uyardı: 6 Nisan'a büyük taşınma başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.
THY uyardı: 6 Nisan'a büyük taşınma başlıyor11.03.2019 10:18
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