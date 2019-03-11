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THY uyardı: 6 Nisan'a büyük taşınma başlıyor

11.03.2019 10:18

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.


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