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THY uçağı ABD'de türbülansa girdi

10.03.2019 13:15

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-New York seferini yapan uçağı inişe 45 dakika kala havada türbülansa girmesinin ardından 28 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili olarak THY'den açıklama geldi.


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