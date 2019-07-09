Bottle Cap Challange yani tekmeyle şişe açma akımı, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan yeni bir akım olarak karşımıza çıktı. Döner tekmeyle şişe kapaklarını açma akımı büyük bir hızla tüm dünyaya yayıldı. Derya Uluğ, Nurgül Yeşilçay, Demet Akalın, Mariah Carey, Jason Statham gibi ünlü isimlerin de katıldığı 'Bottle Cap Challange' akımına, Türk Hava Yollları reklamındaki sihirbaz Zach King de katıldı. Çektiği sihirbazlıkla optik yanılsama arası videolarıyla ünlenen, ardından Snapchat, YouTube ve Instagram gibi kanalları da kullanarak bir internet fenomenine dönüşmüş olan King, Türk Hava Yolları için bir uçuş güvenliği videosu hazırlamış ve dünya çapında büyük bir ilgi görmüştü.
THY reklamındaki sihirbaz Zach King 'Bottle Cap Challenge' akımında çığır açtı! (Video)09.07.2019 12:40
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