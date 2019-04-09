Haberler Web TV THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Boeing açıklaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Boeing açıklaması

09.04.2019 12:23

Boeing 737 MAX tipi uçakları ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Amerika Sivil Havacılık Örgütü (FAA) MAX'leri sertifiye ettiği zaman ben yüzde 110 eminim ki bunu THY Genel Müdürü olarak değil bir baba olarak söylüyorum, ben çoluk çocuk bu uçaklara rahat ve güvenilir bir şekilde binerim" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları