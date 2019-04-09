THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Boeing açıklaması 09.04.2019 12:23

Boeing 737 MAX tipi uçakları ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Amerika Sivil Havacılık Örgütü (FAA) MAX'leri sertifiye ettiği zaman ben yüzde 110 eminim ki bunu THY Genel Müdürü olarak değil bir baba olarak söylüyorum, ben çoluk çocuk bu uçaklara rahat ve güvenilir bir şekilde binerim" dedi.