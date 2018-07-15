THY Airbus A321 Neo uçağını filosuna kattı 13 Temmuz 2018, Cuma

Türkiye'nin en büyük ve prestijli markası olan Türk Hava Yolları büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2018'in ilk 6 aylık döneminde en yüksek doluluk oranına ulaşarak rekor kıran THY, şimdi de ilk A321neo uçağını filosuna dahil etti.